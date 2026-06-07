В Армении начались парламентские выборы. Они проходят на фоне обострения отношений Еревана с Москвой из-за сближения с ЕС

В воскресенье, 7 июня, в Армении проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени (7 утра по московскому времени), голосование продлится до 20:00.

Первые результаты ЦИК Армении начнет публиковать примерно в 23:00. Как отмечает News.am, примерный расклад по результатам выборов станет понятен ночью, когда начнут поступать данные из крупных городов страны.

В выборах участвуют 19 партий и блоков, среди которых «Гражданский договор» действующего премьера Никола Пашиняна, блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером, главой промышленно-строительной группы «Ташир» Самвелом Карапетяном, блок «Армения», который возглавляет бывший президент Роберт Кочарян, партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна и партия «Крылья единства» бывшего омбудсмена Армана Татояна.

Согласно Конституции Армении, Национальное собрание состоит как минимум из 101 депутата. В нынешнем парламенте 107 депутатов.

Парламентские выборы в Армении проходят на фоне обострения отношений Еревана и Москвы и сближения Армении с Евросоюзом. Предполагается, что эти выборы определят политический вектор движения страны на годы вперед. «Гражданский договор» выступает за сближение с Европой, оппозиционные партии, прежде всего «Сильная Армения» — за сближение с Россией.

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Завтра в Армении выборы. На них решится, как будет дальше развиваться страна: в сторону Европы или России Пашиняну противостоят четыре пророссийских политика, а из РФ должны прилететь голосовать армяне (кстати, прилетят ли?)

Подробнее о выборах в Армении

Завтра в Армении выборы. На них решится, как будет дальше развиваться страна: в сторону Европы или России Пашиняну противостоят четыре пророссийских политика, а из РФ должны прилететь голосовать армяне (кстати, прилетят ли?)