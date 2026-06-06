В самопровозглашенной ЛНР запретили пассажирские перевозки по трассе «Новороссия» и отменили пригородные поезда

В самопровозглашенной ЛНР запретили пассажирские перевозки на трассе «Новороссия», идущей через территорию региона из Ростова-на-Дону в Симферополь. Соответствующий указ подписал глава региона Леонид Пасечник.

Аналогичный запрет касается участка трассы Р-150, идущей из Белгорода в Мариуполь.

Водителям частных автомобилей передвигаться по этим шоссе не рекомендуется. Внутренние автобусные рейсы останутся, но в некоторых случаях изменится маршрут.

Помимо этого, Пасечник запретил на территории региона движение пригородных поездов. В указе отмечается, что Минтранс региона может делать исключения.

Трасса «Новороссия» соединяет Ростовскую область с аннексированным Крымом, по ней полуостров снабжается бензином и другими товарами. Раньше она считалась безопасной, однако в последние недели ВСУ массово начали атаковать ее с помощью новейших дронов. Это уже привело к топливному кризису в Крыму.

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