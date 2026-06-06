Украинские дроны атаковали Санкт-Петербург. В городе перебои с интернетом, губернатор призвал жителей не выходить на улицу

Украинские дроны утром 6 июня атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале около семи часов утра призвал жителей города «оставаться в своих домах и не выходить на улицу». Такое предостережение он сделал впервые.

Из-за атаки в городе ночью и утром фиксировались сбои в работе мобильного интернета.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в свою очередь, сообщил, что над регионом был сбит 141 беспилотник. Обломки упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах области. Дрозденко также сообщил о пожаре в районе поселка Большая Ижора. Масштабов разрушений он не уточнил.

О погибших и пострадавших официально не сообщалось.

Издание Astra, проанализировавшее видео очевидцев, пишет, что ударам БПЛА подверглись НИИ Морской теплотехники в Ломоносове, где создают подводное оружие, Кадетский морской корпус в Кронштадте, а также Петергофская нефтебаза.

В Санкт-Петербурге завершается Петербургский международный экономический форум. Он открылся 3 июня — в этот день город также массово атаковали украинские дроны. В результате удара загорелся нефтяной терминал, дым от пожара в течение дня было видно по всему городу.

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