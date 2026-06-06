ЦИК Армении за день до голосования отказался снять с выборов пророссийский блок Самвела Карапетяна. Его обвиняли в подкупе избирателей

ЦИК Армении на заседании 5 июня отказался снять с парламентских выборов блок «Сильная Армения» пророссийского бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщает армянская редакция «Радио Свобода».

Жалобу с требованием снять блок Карапетяна с выборов подала оппозиционная проевропейская партия «Республика». В ней утверждалось, что «Сильная Армения» перед выборами занималась подкупом избирателей. ЦИК единогласно решил, что для снятия с выборов нет оснований.

«Республика» обратилась в ЦИК после соответствующего призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое он сделал во время дебатов.

Партия самого премьера «Гражданский договор» в Центризбирком обращаться не стала. Пашинян объяснил это тем, что не хочет создавать почву для утверждений, что он пытается снять оппонентов с выборов из-за страха поражения.

Выборы в Армении пройдут 7 июня. Наблюдатели называют их «историческими»: предполагается, что они определят политический вектор движения страны на годы вперед. «Сильная Армения» выступает за сближение с Россией, в то время как «Гражданский договор» планирует начать интеграцию в Евросоюз.

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