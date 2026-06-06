Российская элита продолжает покупать и использовать новые бизнес-джеты западного производства, несмотря на санкции. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Посреднические фирмы приобретают самолеты Bombardier и Gulfstream на вторичном рынке и регистрируют их в странах, не присоединившихся к санкциям против России (среди них — ОАЭ, Оман, Казахстан и ЮАР), а затем переправляют в РФ.

Например, глава «Ростеха» Сергей Чемезов пользуется джетом Bombardier Global 7500 стоимостью около 75 миллионов евро. На нем он регулярно летает в Дубай, Турцию и Юго-Восточную Азию.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг с конца 2022 года использует сразу два Bombardier Global. На них он неоднократно летал в Арабские Эмираты и Азербайджан.

Согласно санкционным правилам, компании из Северной Америки и Европы обязаны самостоятельно проверять и гарантировать, что производимые ими самолеты не попадают в Россию через третьих лиц. Однако в последнее время, пишет WSJ, Белый дом ослабил контроль за соблюдением антироссийских санкций.