Wired: в приложение для умных очков Meta незаметно встроили код для распознавания лиц

В коде приложения Meta AI обнаружилась функция под названием NameTag, которая может распознавать лица людей, попавших в объектив умных очков от Meta. Об этом пишет издание Wired, журналисты которого изучили программное обеспечение.

Код был незаметно добавлен в приложение Meta AI в ходе обновлений в 2026 году. Основные компоненты функции NameTag встроили еще в январе.

Сама функция пока не активирована. Но когда ее включат, она сможет преобразовывать лица, попавшие в объектив очков, в уникальные биометрические идентификаторы (фейспринты) и сверять их с теми, которые хранятся в базе данных на смартфоне пользователя. При этом функция может уведомлять пользователя, когда система кого-либо распознает.

В приложение уже загружены три ИИ-модели, обеспечивающие работу NameTag. Одна отвечает за обнаружение лиц, вторая — за их выделение и обрезку, а третья преобразует их в биометрические данные.

Приложение Meta AI скачали уже более 50 миллионов раз — оно необходимо для работы ключевых возможностей умных очков Meta, включая модели Ray-Ban и Oakley, поясняет Wired.

Обнаружение кода свидетельствует, что Meta уже начала распространять его на устройства пользователей, хотя публично заявляла, что компания только «обдумывает» такую возможность.

Представитель Meta Райан Дэниелс заявил, что никакая функция распознавания лиц не была предоставлена пользователям, и окончательное решение пока не принято. «Если мы решим внедрить такую возможность, то подойдем к этому взвешенно и будем действовать максимально прозрачно», — добавил он.