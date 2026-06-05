В Лос-Анджелесе убили 81-летнего актера Джеймса Хэнди, игравшего в «Логане», «Законе и порядке» и «Секретных материалах»

В Лос-Анджелесе убит актер Джеймс Хэнди, пишет Los Angeles Times.

Джеймс Хэнди в «Логане» 20th Century Fox

По предварительным данным, 81-летнего актера зарезал 44-летний сын женщины, которая состояла с Хэнди в отношениях.

Предполагаемый убийца сам позвонил в полицию и заявил: «Я сын человеческий. Я только что убил человека греха».

Джеймс Хэнди за карьеру сыграл более чем в 150 фильмах и сериалах; в основном, это были эпизодические роли.

Хэнди появлялся в отдельных эпизодах сериалов «Закон и порядок», «Она написала убийство», «Мыслить как преступник», «Секретные материалы». Наиболее известные фильмы, где он играл — «Джуманджи», «Логан» и «Топ Ган: Мэверик».