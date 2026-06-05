В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову. Он стоял у музея писателя на Андреевском спуске

В Киеве 4 июня демонтировали памятник Михаилу Булгакову. Скульптура работы Николая Рапая стояла у музея писателя на Андреевском спуске.

Решение убрать памятник Киевский городской совет принял в декабре 2025 года. Всего тогда решили убрать 15 монументов и мемориальных досок деятелям культуры, включая памятники Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой, а также композитору Михаилу Глинке.

«Основанием для демонтажа стал профессиональный вывод Украинского института национальной памяти о принадлежности объектов, посвященных российскому писателю Михаилу Булгакову, к символике российской имперской политики», — сообщила Киевская городская государственная администрация.

Согласно заключению, фигура Михаила Булгакова включена в список лиц, которых российская пропаганда использует для прославления российской имперской политики, а связанные с ними объекты подлежат устранению из публичного пространства.

Решение убрать памятник Булгакову, родившемуся и жившему в Киеве, вызвало неоднозначную реакцию в культурном сообществе, писало «Суспильне». Одни участники дискуссии считали, что необходимо убирать «имперские маркеры», другие же говорили, что Булгаков — «часть киевского культурного кода».

Руководство Литературно-мемориального музея Михаила Булгакова демонтаж памятника пока не прокомментировало.

Скульптуру, снятую с постамента, передали на хранение наследнице Николая Рапая.

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