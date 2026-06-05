В Грузии по запросу США задержали россиянку. Ее подозревают в обходе санкций

Грузинская полиция задержала в аэропорту Тбилиси гражданку России, против которой возбуждено уголовное дело в США. Об этом сообщила TV Pirveli адвокат задержанной Бека Немситверидзе.

О задержании отчиталось МВД Грузии. По словам адвоката, расследование в отношении россиянки в США ведется по нескольким статьям, в том числе об отмывании денег и соучастии в преступной деятельности, и связано с поставками подсанкционных авиационных запчастей.

По данным члена Совета по правам человека Евы Меркачевой, задержанную зовут Татьяна Курашкевич. Она — предприниматель, аспирантка Дипломатической академии МГИМО, эксперт по международной торговле.

«Читаю, что ей вменяют (муж предоставил документы). Несколько пунктов, все экономические, про обход санкций и т. д. Там указаны тюремные сроки - три эпизода по 20 лет, один — 10. Итого 70 лет. <…> Ее экстрадиция (на которой настаивает США) была бы нарушением норм международного права. Хочется верить, что Грузия этого не сделает. Готовим обращение», — рассказала Меркачева.

Немситверидзе заявила, что Курашкевич приехала в Грузию как туристка, а об уголовном деле в США узнала только в аэропорту Тбилиси.

В МВД Грузии заявили, что сейчас в отношении россиянки проводится процедура экстрадиции в США. По данным Меркачевой, суд в Тбилиси арестовал Курашкевич.