Российские страховые компании стали предлагать полисы с покрытием риска «военных действий», включая падение обломков дронов и работу ПВО

Крупные российские страховые компании стали предлагать частным лицам полисы с покрытием риска «военных действий». пишет «Коммерсант».

В числе прочего клиентам предлагают застраховаться от падения обломков дронов, воздействия взрывной волны или работы систем ПВО. «Ингосстрах», отмечает издание, в риски «военных действий» также включает гражданскую войну, народные волнения разного рода или забастовки.

Добавление риска «военных действий» в полис в «Альфа Страховании» может увеличить его цену примерно на 10%, а в «Ингосстрахе» — на 12%. Страхование подобных рисков предлагают и другие крупные компании — «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах», «Согласие» — однако они не приводят детальные условия.

При этом юристы, опрошенные «Коммерсантом», отмечают, что застрахованным может быть сложно доказать, что их случай относится именно к «военным действиям», так как такое определение не имеет привязки к нормам права. «Спорные ситуации могут возникать из-за исключений, косвенных убытков и проблем с установлением причины ущерба», — пояснил партнер адвокатского бюро a.t.Legal Александр Павловский.

Украинские военные регулярно наносят удары дронами по целям на территории России, расположенным в сотнях километрах от границы. Беспилотники или обломки сбитых дронов неоднократно попадали в дома в разных регионах России. Командование ВСУ неоднократно заявляло, что, в отличие от Минобороны РФ, не наносит намеренно удары по гражданским объектам.

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