Politico: США не станут размещать Tomahawk в Германии из-за опасений, что Россия воспримет это как эскалацию

Пентагон не будет размещать комплексы Tomahawk в Германии в том числе из опасений, что Россия может воспринять это как эскалацию. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам двух европейских и одного американского чиновника, представители США опасаются «ответных действий Москвы». В чем они могут заключаться, собеседники издания не уточнили.

При этом, подчеркивает Politico, у возможного отказа от размещения Tomahawk в Германии есть и другая причина — нехватка ракетных комплексов у самих США, возникшая из-за войны с Ираном.

Договоренности о размещении Tomahawk в Германии были достигнуты в 2024 году, когда президентом США был Джо Байден.

Еще в начале мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц публично заявлял, что США «пока» не будут размещать Tomahawk в Германии. В качестве причины он называл нехватку ракет у самих США, про опасения по поводу реакции России ничего не говорилось.