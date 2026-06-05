Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях в отношении России и новом пакете помощи Украине

Нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о новых санкциях в отношении России и помощи Украине.

Законопроект предусматривает выделение Украине прямой помощи более чем на 1 миллиард долларов, а также предоставление доступа к оборонным займам на 8 миллиардов долларов. В отношении России предполагается ввести новые санкции, затрагивающие ключевые сектора экономики.

Документ, внесенный конгрессменом-демократом Грегори Миксом, поддержали 226 членов палаты представителей, 195 проголосовали против. В основном, отмечает Associated Press, за законопроект голосовали демократы, но также его поддержали 18 республиканцев.

Теперь законопроект отправляется в сенат, но, пишет Associated Press, он вряд ли даже дойдет до голосования. В сенате, где большинство мест занимают республиканцы, у законопроекта есть шанс быть принятым только в том случае, если его поддержит президент Дональд Трамп.

Противники законопроекта считают, что он мешает президенту США Дональду Трампу в его посреднических усилиях для прекращения войны России с Украиной. Сторонники, в свою очередь, считают, что законопроект, гарантирующий американскую помощь, усилит переговорные позиции Украины.

Днем ранее нижняя палата одобрила резолюцию, которая запрещает президенту страны Дональду Трампу продолжать войну в Иране, не получив одобрения конгресса. Этот законопроект также носит символический характер и не пройдет голосование в сенате. Однако тот факт, что четыре конгрессмена-республиканца проголосовали за него, писал Reuters, свидетельствует о намечающемся расколе в Республиканской партии.