Минюст России обновил реестр «иноагентов» и добавил в него четверых человек:

бывшего сопредседателя движения «Голос» Станислава Андрейчука;

журналистов издания «Проект» Михаила Маглова и Виталия Солдатских;

режиссера Татьяну Фролову.

Андрейчук три дня назад рассказал, что против него возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей «иностранного агента» (статья 330.1 УК), хотя он еще не был им объявлен в личном качестве. Он пояснил, что «иноагентом» было движение наблюдателей «Голос» — но 7 июля 2025 года сам Андрейчук вышел из «Голоса», а организация прекратила свою деятельность.

«Проект» после объявления его журналистов «иноагентами» привел список самых важных расследований, которые они делали. В их числе — материалы про Владимира Путина и Рамзана Кадырова, а также большие исследования российской элиты и окружения президента. Оба журналиста не в России.

Татьяна Фролова — одна из создательниц театра КнАМ, который был, как он сам описывает себя, «первым официально зарегистрированным негосударственным театром в СССР». В июне 2022 года он закрылся, Фролова также живет не в России.