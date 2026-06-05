В Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли пять граждан Азербайджана

Обновлено. Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди (известен под позывным «Мадяр») заявил, что в ночь на 5 июня дроны его подразделения поразили пять судов (сухогрузы и танкер), которые незаконно находились в портах Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах оккупированных Россией территорий.

Грузовые суда «Натра» и «Циркон», на борту которых находились 25 граждан Азербайджана, в ночь на 5 июля были атакованы беспилотниками в Таганрогском заливе в Азовском море.

Пять азербайджанцев погибли, трое ранены, сообщил МИД республики. Пострадавших доставили в больницы Ейска.

Суда, как подчеркнули представители МИДа, не принадлежали Азербайджану, граждане республики работали на них «добровольно, не по государственной линии». Другие подробности произошедшего внешнеполитическое ведомство Азербайджана сообщать не стало.

Азербайджанское издание Minval Politika уточняло, что погибшие — граждане Азербайджана, члены экипажей судов, шедших из Турции в Ростов-на-Дону. Оба судна, по данным издания, ходили под иностранными флагами.

Минобороны РФ утром 5 июня сообщало, что за прошедшую ночь были уничтожены 123 украинских дрона, в том числе «над акваторией Азовского моря».

В МИД России подтвердили, что теплоходы «Натра» и «Циркон» следовали из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно — и заявили, что атаковали суда украинские беспилотники. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, пострадавшим морякам помогло проходившее мимо российское судно. Она пообещала, что российская сторона «окажет содействие партнерам» в получении сведений об обстоятельствах произошедшего и обеспечении консульского доступа к азербайджанцам.