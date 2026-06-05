Корвет «Бойкий» получил значительные повреждения в результате атаки украинских дронов на Кронштадт

Украинские телеграм-каналы опубликовали кадры последствий удара по корвету «Бойкий» ВМФ России, стоявшему в Кронштадте. Корабль был атакован украинскими дронами утром 3 июня — в день открытия Петербургского международного экономического форума.

На опубликованных кадрах виден сильный пожар на корабле. Телеграм-канал «Досье шпиона» утверждает, что в результате удара по корвету погиб один человек.

«Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели», — цитирует «Радио Свобода» анализ видео от норвежского аналитика и бывшего морского офицера Торда Аре Иверсена. Корабль, по его оценке, подлежит ремонту, но это потребует времени и значительных затрат.

Корвет «Бойкий» был спущен на воду в апреле 2011 года, в состав Балтийского флота он вошел в мае 2013 года. В июне 2025 года BBC News сообщало, что «Бойкий» сопровождал танкеры «теневого флота» в Ла-Манше.

Подробно об ударе украинских дронов по Петербургу в день открытия ПМЭФ

«Прилеты уже обыденность. Можно не париться» Пока гости ПМЭФ знакомятся с «достижениями» российской экономики, петербуржцы наблюдают за черным дымом над городом после атаки ВСУ. Репортаж «Берега»

Подробно об ударе украинских дронов по Петербургу в день открытия ПМЭФ

«Прилеты уже обыденность. Можно не париться» Пока гости ПМЭФ знакомятся с «достижениями» российской экономики, петербуржцы наблюдают за черным дымом над городом после атаки ВСУ. Репортаж «Берега»