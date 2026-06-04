В Симферополе три человека погибли в результате удара ВСУ

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Симферополю, в результате три человека погибли, еще семеро получили ранения.

По его данным, в городе были атакованы нежилые объекты. Подробностей он не привел.

На фоне атаки движение по Крымскому мосту перекрыто с 02:37, сообщается в телеграм-канале о ситуации на мосту.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ночь на 4 июня писал, что силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников по городу. Сбиты около 20 дронов в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана. О пострадавших не сообщалось.

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