В Симферополе три человека погибли в результате удара ВСУ
Источник: Сергей Аксенов
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Симферополю, в результате три человека погибли, еще семеро получили ранения.
По его данным, в городе были атакованы нежилые объекты. Подробностей он не привел.
На фоне атаки движение по Крымскому мосту перекрыто с 02:37, сообщается в телеграм-канале о ситуации на мосту.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ночь на 4 июня писал, что силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников по городу. Сбиты около 20 дронов в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана. О пострадавших не сообщалось.