Умерла автор «Персеполиса» Маржан Сатрапи

Умерла франко-иранская писательница и художница Маржан Сатрапи. Ей было 56 лет. О ее смерти агентству AFP сообщили ее близкие.

«Маржан Сатрапи умерла от горя чуть больше чем через год после смерти Матиаса Рипы, ее мужа и любви всей ее жизни», — говорится в сообщении. Продюсер, актер и сценарист Матиас Рипа умер в апреле 2025 года.

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Маржан Сатрапи родилась в Иране в 1969 году, ее детство прошло в Тегеране. Там она посещала французский лицей. С 1994 году Сатрапи жила во Франции, гражданство этой страны она получила в 2006 году.

Наиболее известная работа Маржан Сатрапи — автобиографический комикс «Персеполис», в котором она рассказывает о своем детстве в Иране во время Исламской революции, в период, «полный политических потрясений и тревоги за безопасность близких людей».

«Чтобы защитить дочь, родителям приходится отправить ее в 14 лет за границу, в австрийский лицей, где девушка-подросток переживает трудности интеграции. Познав любовь и предательство, дружбу и отверженность, чудом избежав смерти, Маржан вынуждена вернуться на родину. Там ее ждет не только долгожданное воссоединение с семьей, но и серьезные ограничения личных и общественных свобод. И уже через несколько лет Маржан принимает сознательное решение покинуть страну, на этот раз навсегда», — говорится в анонсе книги.

В 2007 году Сатрапи вместе с французским художником Венсаном Паронно выпустила экранизацию комикса в виде анимационного фильма, который получил специальную премию жюри в Каннах и был номинирован на «Оскар».

Среди других известных работ Сатрапи — графический роман «Цыпленок с черносливом», который она также экранизировала совместно с Венсаном Паронно.

Сатрапи была одним из самых активных критиков иранского режима. При этом в 2025 году она отказалась от французского ордена Почетного легиона, обвинив власти Франции в «лицемерии» из-за визовой политики Парижа, которая не позволяла въезжать в страну иранским диссидентам.