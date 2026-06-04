«Почта России» возобновила прием посылок из США, приостановленный в 2022 году

«Почта России» сообщила, что впервые с 2022 года возобновила прием посылок из США.

Как сообщили 4 июня в российской компании, это произошло в конце мая. Первые отправления уже прибыли транзитом через третьи страны в российские сортировочные центры.

Источник ТАСС сообщил, что раньше доставка из США шла через экспресс-переводчиков с ограниченной сетью приема в Соединенных Штатах. Полноценное возобновление импорта, по его словам, «позволит охватить всю территорию страны».

Обмен письмами и посылками между Россией и многими странами на Западе ограничен с 2022 года, после начала российского вторжения в Украину, из-за отсутствия прямого авиасообщения.

Из РФ в США некоторые категории посылок, в частности, подарки и документы, можно отправлять почтой с ноября 2025 года.