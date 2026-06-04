Германия впервые не смогла получить место временного члена Совбеза ООН. Глава МИД ФРГ обвинил в этом Россию

Германия не была избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы, сообщает Deutsche Welle.

По итогам голосования на сессии Генассамблеи ООН 3 июня места непостоянных членов Совбеза от западноевропейских государств займут Португалия (134 голоса из 190) и Австрия (131 голос). Германия набрала 104 голоса.

В состав Совбеза ООН входят 15 стран. Пять из них — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — постоянные члены, обладающие правом вето. Еще десять — непостоянные члены, которые избираются на двухлетний срок. В конце 2026 года истекает срок полномочий пяти непостоянных членов — Греции, Дании, Пакистана, Панамы и Сомали.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, комментируя результаты голосования, предположил, что поддержка Украины и Израиля могла стоить ФРГ места в Совбезе ООН.

«Мы твердо поддерживаем Украину, и Россия не хочет видеть такой голос в Совете безопасности», — сказал министр. По его словам, «не секрет», что Россия проводила кампанию против кандидатуры Германии. Подробностей он привел.

Последний раз Германия была непостоянным членом Совбеза ООН с 2019 по 2020 год. Politico отмечает, что Германии каждые восемь лет за последние десятилетия удавалось получить это место. DW пишет, что ФРГ впервые проиграла голосование на выборах непостоянного члена Совбеза.

По итогам голосования 3 июня в состав Совбеза войдут Австрия и Португалия — от группы западноевропейских и других государств, Кыргызстан — от Азиатско-Тихоокеанского региона, Тринидад и Тобаго — от стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Зимбабве — от группы африканских государств.