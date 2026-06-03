Сразу две россиянки вышли в полуфинал «Роллан Гаррос». Это случилось впервые за 17 лет

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

Шнайдер в матче ¼ финала обыграла первую ракетку мира, представительницу Беларуси Арину Соболенко (3:6, 7:5, 6:0). Андреева выиграла у Сораны Кырсти из Румынии (6:0, 6:3).

В полуфинале Шнайдер сыграет против Майи Хвалинской из Польши, Андреева — против Марты Костюк из Украины.

В последний раз сразу две россиянки доходили до полуфинала «Роллан Гаррос» в 2009 году. Тогда Динара Сафина выиграла турнир.

В финал «Роллан Гаррос» представительница РФ в последний раз выходила в 2021 году. Это была Анастасия Павлюченкова, решающий матч она проиграла.