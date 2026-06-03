Марию Пономаренко приговорили почти к двум годам по делу о «нападении на сотрудника колонии». Это третий приговор журналистке за три года

Рубцовский городской суд Алтайского края приговорил журналистку Марию Пономаренко к одному году и 10 месяцам лишения свободы по обвинению «в применении насилия в отношении сотрудника колонии, не опасного для жизни и здоровья» (часть 2 статьи 321 УК).

С учетом частичного сложения наказаний, пишет телеграм-канал «Тюремный адвокат», окончательный срок составил два года и три месяца колонии общего режима.

Это уже третий приговор, вынесенный Пономаренко за три года.

В апреле 2022 года Марию Пономаренко задержали по делу о военных «фейках» из-за поста об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе. В феврале 2023 года ее приговорили к шести годам колонии.

Осенью 2023 года на нее завели второе дело, обвинив в нападении на двух сотрудников ФСИН, которые силой пытались отвести ее на дисциплинарную комиссию. Второй приговор — 1 год и 10 месяцев колонии — журналистке вынесли в марте 2025 года.

В августе 2025-го появилось новое дело — снова по статье о «нападении на сотрудника колонии». Пономарева оба раза настаивала на том, что на сотрудников колонии не нападала.

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