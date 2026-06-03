Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к российской молодежи с призывом не поддаваться вербовке на войну. С таким заявлением он выступил во время визита в Киев.

Рютте отметил, что рекрутеры обманывают молодых россиян при заключении контракта, бойцов перед отправкой на фронт не обучают и предоставляют им низкокачественное снаряжение.

«Существует очень высокая вероятность, что вы погибнете или будете ранены. И если вы будете ранены, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете вы», — сказал Рютте.

По данным генсека НАТО, сейчас потери РФ составляют около 30 тысяч человек в месяц. Он назвал это «ошеломляющей» цифрой.

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