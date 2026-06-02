Россиянина с бельгийским паспортом, приехавшего навестить больного отца, приговорили к 16 годам за «госизмену»

Псковский областной суд приговорил Михаила Лощинина, которого летом 2025 года задержали на границе России, к 16 годам колонии по обвинению в «госизмене».

Суд, сообщает «Осторожно, новости», признал Лощинина виновным в «финансировании представителей иностранного государства, признанного противником Российской Федерации». Поводом для обвинения стала переписка 2022 года между Лощининым и его бывшей девушкой из Украины, в которой она попросила денег.

Переписку обнаружили в его телефоне сотрудники ФСБ после того, как 1 июля 2025 года он въехал в Россию через Латвию. Лощинин — гражданин РФ и Бельгии — ехал на мотоцикле в Санкт-Петербург, чтобы навестить больного отца. В России он не жил с 2000 года.

Группа поддержки Лощинина сообщала, что под предлогом незаконного пересечения приграничной зоны программиста задержали и арестовали на две недели, поместив в гостиницу в приграничном псковском городе Пыталово, которую он же сам и оплачивал. Затем его отправили в СИЗО-2 в Белгородской области, где держат пленных украинцев. Лощинин рассказывал, что там его пытали и избивали.

В СИЗО в Белгородской области он провел три недели без предъявления обвинений. Затем его перевели в СИЗО-1 Пскова и официально обвинили в «госизмене».

История Михаила Лощинина получила широкий резонанс за пределами России. Посольство Бельгии в Москве неоднократно просило МИД РФ разрешить сотрудникам диппредставительства навестить Лощинина. Дипломатов к нему так и не допустили.

О Лощинине писали и российские независимые СМИ. В частности, издание «Берег» публиковало его письма из СИЗО. «Медуза» перепечатывала этот материал.

«Да, я жалею, что поехал» Письма Михаила Лощинина из СИЗО. Он отправился из Европы в Петербург, чтобы навестить больного отца. Его могут посадить за «госизмену», потому что его бывшая девушка — украинка

