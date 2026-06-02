Россиян начали вербовать на войну с помощью вакансий «в тылу СВО» в Беларуси и Китае. Такие объявления появились на «Авито»

На российском сайте «Авито» появились объявления, в которых предлагают заключить контракт на службу в «тылу » в Беларуси и Китае. На эти вакансии обратило внимание издание «Верстка».

Объявления почти дословно повторяют друг друга. Работа предлагается людям любого гражданства, возраста и состояния здоровья, включая пенсионеров и людей «с нарушениями здоровья» и категориями годности к военной службе вплоть до «временно негодных». Опыт и военный билет не требуются. Рекрутеры также предлагают работу кандидатам с погашенной судимостью или условным сроком.

В объявлениях обещают 10 миллионов рублей «подъемных», списание долгов на ту же сумму, льготы семье, полную оплату проезда к месту службы, проживание в общежитиях или казармах, питание и экипировку, а также военизированную охрану.

Такие условия, например, содержатся в объявлении о наборе охранников складов тыла в Беларуси. Вербовщики обещают «спокойную, безопасную тыловую зону» на территории союзного государства «со всеми гарантиями и выплатами от Минобороны РФ». Точно такие же условия — для «сотрудника на производство боеприпасов» в Китае.

Кроме того, вербовщики ищут охранников заводов беспилотников, объектов радиоэлектронной борьбы и полигонов, водителя, оператора на завод по производству дронов, сборщиков, техников и тестировщиков беспилотников. Все места работы, утверждается в объявлениях, находятся в Беларуси и Китае.

Около 50 таких вакансий опубликовали в мае шесть работодателей — «Военная Доблесть», «Путь к Победе», «Рубеж Родины СВО», «Служба с достоинством», «Верный путь», «Армейский путь». Сами эти , в основном московские, появились на «Авито» в 2025 году.

Ранее похожие работодатели размещали объявления о поисках «миротворцев» на российско-украинскую войну. В описании некоторых вакансий указывалось, что речь идет о заключении контракта с вооруженными силами.

Несмотря на то, что кандидатам предлагают работу в тылу, никаких гарантий такого распределения нет. С теми, кто пришел по этим объявлениям, заключают контракты на общих основаниях, а распределением занимаются командиры частей и пунктов подготовки.

