ФСБ: иностранные спецслужбы установили «шпионское ПО» на телефоны российских чиновников и прослушивали их разговоры

Федеральная служба безопасности заявила, что раскрыла «широкомасштабную акцию иностранных спецслужб» по установке «вредоносного программного обеспечения» на телефоны высокопоставленных российских госслужащих.

С использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций посредством использования средств мобильной связи представителями иностранных спецслужб осуществлялось скрытое несанкционированное снятие различного рода информации с устройств объектов кибератаки.

Помимо прослушки, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, шпионское ПО использовалось для «негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств».

На видео, которое опубликовало ФСБ, один из сотрудников спецслужбы рассказывает, что «сначала спецслужбы взламывают устройство, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза».

Расследование еще идет, добавляет он, но уже сейчас можно говорить, что «это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями». Другие подробности в ФСБ раскрывать отказались.

При этом спецслужба предупредила, что обсуждать конфиденциальную информацию по мобильным телефонам или рядом с ними «недопустимо, так как содержание ваших переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь наступление необратимых последствий».

Осенью 2025 года американское агентство Bloomberg опубликовало расшифровку разговоров с участием помощника президента РФ Юрия Ушакова, спецпредставителя президента РФ, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Как были получены эти записи, агентство раскрывать не стало.

Журналист-расследователь Андрей Захаров предположил, что телефон Ушакова либо мог быть заражен шпионской программой наподобие Pegasus, либо помощник Путина говорил по обычной мобильной связи. «В последнем случае прослушку могла вести как ФСБ через СОРМ, так и любая другая могущественная спецслужба мира», — указал он.