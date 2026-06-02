Боевая машина «Терминатор» теперь называется «Спиридон». Так звали деда Путина

«Уралвагонзавод» сообщил, что переименовал боевую машину поддержки танков «Терминатор», дав ей новое название — «Спиридон».

«Это редкое, но почитаемое в России имя. Его носили по-настоящему сильные духом люди», — заявили на предприятии, приведя в пример святого Спиридона Тримифунтского и героя Советского Союза Спиридона Спицына.

Точно так же звали деда президента России Владимира Путина.

По данным телеканала «Россия-1», всего завод обсуждал около двух тысяч вариантов, среди них были «Добрыня», «Богатырь», «Дмитрий Донской» и «Уралец».

Боевую машину поддержки танков создали на базе танка Т-90. Ее приняли на вооружение сухопутных войск России в 2018 году.