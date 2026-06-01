В России снимут полнометражный фильм по «Приключениям кота Леопольда»

В России собираются снять полнометражный игровой фильм «Приключения кота Леопольда». Съемки планируют начать осенью 2026 года.

Работу над фильмом ведут компании Welcome Media и белорусская компания «Киноцех», сообщает ТАСС. Режиссером фильма будет Владислав Богуш («На деревню дедушке»).

Фильм «Приключения кота Леопольда» основан на рассказах Анатолия Резникова — режиссера оригинального мультсериала. Действие фильма будет происходить в наши дни. Имена актеров пока не раскрываются.

По словам продюсера проекта Максима Максимова, фильм будет рассказывать о дружбе и умении находить общий язык даже в самых непростых ситуациях. «Эти ценности вне времени и понятны любому поколению, что делает кота Леопольда совершенно универсальным киногероем», — считает он.

Мультсериал «Приключения кота Леопольда», сценаристом которого был Аркадий Хайт, выходил с 1975 по 1987 годы. Всего вышло 11 серий. В 2016 году было снято продолжение — «Новые приключения кота Леопольда».

В России за последние годы сняли несколько игровых фильмов с героями популярных советских мультфильмов. Так, в 2023 и 2026 годах на экраны вышли две части «Чебурашки»(режиссер Дмитрий Дьяченко), ставшие лидерами проката. «Чебурашку 2» даже обсуждали в Госдуме. В кинотеатрах также показывали «Простоквашино» (режиссер Сарик Андреасян) и «Домовенка Кузю» (продюсеры Сарик и Гевонд Андреасяны).

«Нужно забыть о том, что думает народ» Депутаты Госдумы и Александр Дугин раскритиковали лидера проката «Чебурашку». Среди претензий — отсутствие в фильме положительных персонажей и участие главного героя в развале СССР (!)

