Организаторы трейлового забега Trail Kuršių Nerija по Куршской косе в Литве заявили, что на мероприятии «не приветствуются» участники из двух «недружественных» стран — России и Беларуси. В регламенте регистрации, как сообщило издание «Волна», названия обеих стран намеренно написаны со строчной буквы как «russia or belarus».

При этом представители России и Беларуси смогут участвовать в забеге, если выполнят четыре условия:

Письменно выступят против военных действий России. Предоставят вид на жительство, выданный властями Литвы, а по необходимости и другие документы. Согласятся, что на их номере будет флаг Украины, а не России или Беларуси. Согласятся, что не претендуют на награды и призы.

Организаторы отметили, что могут без объяснения причин не принять предоставленные документы. В таком случае участнику вернут после мероприятия организационный взнос.

Забег Trail Kuršių Nerija запланирован на 17 октября. Регистрация началась 1 июня.

В Литве несколько месяцев идет дискуссия о том, допускать ли спортсменов из России и Беларуси до местных соревнований. В международных соревнованиях, проводимых в стране, могут участвовать только те россияне и белорусы, кто письменно осудит военные действия и поддержит Украину, а также будет выступать без национального флага.