Nvidia составит конкуренцию Intel и AMD на рынке центральных процессоров. Первые ноутбуки на Windows с чипом компании выйдут осенью

Компания Nvidia, известная как производитель графических процессоров, выпустит центральный процессор. Она готовится представить новый суперчип RTX Spark, который появится в ноутбуках сторонних производителей осенью 2026 года. Об этом на выставке Computex в Тайбэе сообщил глава Nvidia Дженсен Хуанг.

RTX Spark — это комбинация центрального процессора N1X на базе архитектуры Arm и графического чипа серии Blackwell. Суперчип создан при участии тайваньской компании MediaTek. Он будет работать под управлением операционной системы Windows компании Microsoft.

В Nvidia заявили, что RTX Spark лежит в основе первых в мире компьютеров на базе Windows, созданных специально для персональных ИИ-агентов. Чип среди прочего позволяет рендерить сверхбольшие 3D-сцены, редактировать видео 12K, запускать большие языковые модели со 120 миллиардами параметров и играть в AAA-игры с разрешением 1440p и частотой свыше 100 кадров в секунду.

В Nvidia отметили, что Adobe полностью переработает Photoshop и Premiere для RTX Spark, чтобы обеспечить в два раза более высокую производительность искусственного интеллекта и графики.

Осенью появятся ноутбуки на Windows с RTX Spark от таких компаний, как Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface и MSI, позже выйдут модели от Acer и Gigabyte.

Выпуском суперчипа RTX Spark компания Nvidia бросает вызов Intel и AMD, чьи чипы доминируют в большинстве ПК и ноутбуков на Windows.

Nvidia — самая дорогая компания в мире. Она лидирует на рынке чипов для искусственного интеллекта в центрах обработки данных.