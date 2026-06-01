Автору телеграм-канала «Свободная Лапландия» назначили 15 лет по делу о госизмене и терроризме. Он трижды пытался покончить с собой

23-летний студент, автор телеграм-канала «Свободная » Рафаэль Мамедов приговорен к 15 годам заключения по обвинению в государственной измене и участии в террористической организации. Такое решение вынес Северный флотский военный суд в Североморске Мурманской области, сообщает «ОВД-Инфо» 1 июня.

По решению суда первые три года Мамедов проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Мамедов находится в заключении с мая 2025 года. Его преследовали из-за телеграм-канала, в котором он публиковал мемы, фотографии, факты из истории и мифологии Лапландии, а также статей на сайте «Коалиции за свободу от имперских тиранов». В своих статьях Мамедов критиковал власти РФ и в том числе рассуждал о распаде России. Мамедов не признал вину.

Дело против него возбудили после того, как суд объявил террористическим «Форум свободных государств постРоссии». Канал «Свободная Лапландия» назвали одним из более чем 170 структурных подразделений этой организации наравне с несуществующими «Белгородской народной республикой» и «Курской народной республикой».

Незадолго до задержания Рафаэль Мамедов пытался покончить с собой. Его задержали в психоневрологическом диспансере в Мурманске, после чего арестовали. Мамедов совершил еще две попытки самоубийства — в СИЗО и во время этапирования.