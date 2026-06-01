Александр Запесоцкий снова стал ректором университета профсоюзов в Петербурге. Его обвиняли в обогащении за счет вуза

Александр Запесоцкий восстановлен в должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), сообщила «Фонтанка». Это произошло после того, как Арбитражный суд отменил обеспечительные меры по иску о национализации зданий вуза.

То, что Запесоцкий вернулся к руководству вуза, подтвердили РБК в департаменте университета по связям с общественностью.

«Бумага» отмечает, что суд снял ограничения из-за того, что недвижимость университета зарегистрировали как собственность России в государственном реестре, поэтому обеспечительные меры уже не нужны. В решении суд также ссылается на указ Владимира Путина о сохранении университета и на прошедшее в Минобрнауки в конце апреля совещание, на котором решили, что здания передадут Федерации профсоюзов и самому вузу.

В разговоре с «Фонтанкой» Запесоцкий заявил, что решить проблемы вуза помог Владимир Путин (ректор был его доверенным лицом на выборах 2012 год — прим. «Медузы»). «Юридически я — ректор, но был целый ряд событий, которые на моем здоровье тяжело отразились. Буду взвешивать дальнейшие варианты. Была предварительная договоренность, что перейду советником в Федерацию независимых профсоюзов (она является собственником вуза — прим. „Медузы“)», — сказал он.

Александр Запесоцкий был ректором СПбГУП с 1991 года — бессменно с момента его создания. В конце сентября 2025 года Арбитражный суд Петербурга в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры отстранил Запесоцкого от должности. Временно исполняющим обязанности ректора назначили Евгения Лубашева, который занимал пост директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права.

В своем иске Генпрокуратура также требовала изъять из незаконного владения университета несколько зданий, включая общежитие и гимназию при вузе. Ведомство утверждало, что Запесоцкий использовал имущество вуза «для личного обогащения» за счет средств от платного обучения студентов и субсидий из федерального бюджета. Он отрицал обвинения.

