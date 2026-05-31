Во Франции задержали больше 400 человек после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Во Франции задержаны 416 человек в результате столкновений между полицейскими и футбольными фанатами после финального матча Лиги чемпионов, в котором «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) обыграл лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса.

Больше всего задержанных в Париже — 283 человека. Министр также сообщил, что в ущерб причинен различной инфраструктуре в 15 французских городах. В Ренне, Страмбурге, Клермон-Ферране и Гренобле есть случаи разграбления магазинов.

Финал Лиги чемпионов состоялся в Будапеште. Трансляция игры проходила в том числе на стадионе ПСЖ «Парк де Пренс». Столкновения между фанатами и полицейскими начались еще в самом начале матча, когда, как утверждают в МВД, около 150 человек попытались прорваться на парижский стадион. По данным Le Figaro, в полицию запускали фейерверки, полицейские оттеснили людей, пытавшихся прорваться на арену.

Столкновения продолжились после завершения матча, полицейские применяли слезоточивый газ для разгона фанатов. В районе «Парк де Пренс» в результате беспорядков повреждены пекарня и ресторан, участники столкновений сооружали баррикады из велосипедов. Несколько сотен человек перекрыли парижскую кольцевую дорогу (Périphérique), временно парализовав движение по ней. В результате произошла авария, в результате которой пострадали водитель скутера и его пассажир. В районе Елисейских полей фанаты поджигали велосипеды.