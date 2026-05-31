В Москве в жилом доме произошел конфликт между 14-летней школьницей из Бурятии и двумя женщинами. Девочка рассказала, что ее избили и назвали «узкоглазой»

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству республики «разобраться» в нападении в Москве на 14-летнюю школьницу из Бурятии.

По его словам, «взрослые люди обидели по национальному признаку ребенка — нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства». Он отметил, что «необразованных и плохо воспитанных людей хватает везде и во все времена», и «всем нужно жить в мире и согласии».

Телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» со ссылкой на мать девочки рассказал, что конфликт произошел между 14-летней девочкой и двумя женщинами в жилом комплексе «Саларьево Парк» 26 мая. Девочка пришла в гости к подруге, поднялась на 15-й этаж, но не смогла открыть дверь в общий коридор, так как забыла код. Дозвониться до подруги ей не удалось, потому что у нее разрядился телефон. Тогда она дернула дверь, что заметили две женщины, которые вышли из соседней квартиры (одна из них была с маленьким ребенком). Между женщинами и школьницей «завязался словесный конфликт».

Девочка заявила, что женщины назвали ее «узкоглазой» и потребовали «убраться» из подъезда. Она попыталась постучать в квартиру подруги, но женщины, как утверждается, «зажали ее в углу, ударили самокатом по голове и вырвали волосы». Одна из женщин также рассекла девочке бровь телефоном, из-за чего у нее потекла кровь. Подруга школьницы вскоре вызвала скорую помощь, у девочки диагностировали сотрясение мозга, ей наложили пять швов.

Позже семья пострадавшей девочки связалась с одной из женщин. Она назвала драку «несчастным случаем», извинилась и сказала, что не оскорбляла и не била подростка. По ее словам, девочка пыталась вырвать из ее рук телефон, и смартфон «отскочил ей в лоб». Женщина также заявила, что девочка ударила ее пластиковой лопаткой. Адвокат женщины предложил родителям подростка мировое соглашение и компенсацию в 50 тысяч рублей, но они отказались. Семья девочки написала заявление в полицию.

Прокуратура Москвы сообщила, что проводится проверка инцидента.