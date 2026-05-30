Украинские дроны атаковали Ростовскую область. В порту Таганрога загорелись танкер и резервуары с топливом

В порту Таганрога в результате удара украинских дронов загорелись танкер и резервуары с топливом, а также административное здание, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, люди не пострадали.

В свою очередь мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в порту «повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание». Пожар ликвидировали, написала Камбулова в мессенджере «Макс». Разлива нефти, по ее словам, нет.

Также, по словам мэра, в Таганроге в результате попадания обломков беспилотника в частный дом пострадали мужчина и женщина, в нескольких зданиях выбиты стекла. Камбулова заявила, что власти города решили «расширить границы режима ЧС», который ввели 27 мая после предыдущего удара дронов.

Обновление: Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил, что в результате удара беспилотников по Таганрогу на военном аэродроме были уничтожены два самолета Ту-142. В окрестностях города, по его словам, был успешно поражен ракетный комплекс «Искандер».

Дроны также нанесли удары по нефтебазе в Армавире (Краснодарский край) принадлежащей Южной нефтяной компании. Возник пожар, сообщила администрация Армавира, добавив, что люди не пострадали.

Минобороны РФ объявило, что в ночь на 30 мая над российскими территориями и аннексированным Крымом было сбито 127 украинских беспилотников. Глава Ростовской области заявил, что почти 50 дронов было сбито над его регионом.

