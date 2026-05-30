Роскомнадзор заблокировал дисс Noize MC на Гуфа

Дисс Noize MC на Гуфа заблокировали на российских стриминговых сервисах.

В частности, при попытке послушать песню «Спящая красавица» на «Яндекс.Музыке» появляется сообщение: «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора. Поэтому его не получится послушать или скачать».

30 апреля Гуф (Алексей Долматов) выпустил трек «Туман», в котором есть рассуждения о том, что он мечтает о мирном небе над головой, а также куплет с обвинениями в адрес политэмигрантов.

Noize MC (Иван Алексеев) сначала вступил в дискуссию с Гуфом в соцсетях. Он, в частности, напомнил, что Гуф много времени проводит за границей — любит «Россию из бассейна на вилле в Tae».

7 мая Noize MC выпустил дисс — трек «Спящая красавица», в котором обвинил Гуфа в аполитичности, злоупотреблении наркотиками, а также желании угодить российским властям в обмен на преференции.

Подробно о споре Noize MC с Гуфом

«На пятый год ты очнулся — о боже, как это мило». Noize MC выпустил дисс на Гуфа (это продолжение их перепалки в соцсетях) В треке рэпер обвиняет оппонента в продажности путинскому режиму

