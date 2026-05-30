ПСЖ во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов

ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов. В финале французский клуб по пенальти выиграл у лондонского «Арсенала».

Основное и дополнительное время матча закончилось вничью 1:1. Счет уже на шестой минуте открыл нападающий «Арсенала» Кай Хаверц. ПСЖ отыгрался во втором тайме: на 65-й минуте Усман Дембеле реализовал пенальти, назначенный за фол на Хвиче Кварацхелии.

В серии послематчевых пенальти ПСЖ забил четыре из пяти мячей, футболисты «Арсенала» дважды пробили мимо.

Для ПСЖ победа в Лиге чемпионов — вторая подряд. До 2025 года французский клуб ни разу не выигрывал этот турнир.

Основной вратарь ПСЖ — россиянин Матвей Сафонов. Он перешел во французский клуб в 2024 году из «Краснодара».