Бывший шеф-повар из Канады признал вину в продаже химикатов для самоубийства. Его подозревают в причастности к смерти более 100 человек по всему миру

Канадец Кеннет Лоу признал вину в продаже через интернет химических веществ, используемых для самоубийства. Признание Лоу сделал на процессе в суде Ньюмаркета, провинция Онтарио, сообщает CBS News.

Лоу обвиняли в убийстве 14 подростков, которые покончили с собой, приняв химические вещества. После того, как он признал себя виновным в подстрекательстве или содействии самоубийству, с него сняли обвинения в убийстве. Оглашение приговора намечено на сентябрь.

По данным следствия, Лоу — бывший шеф-повар — рекламировал и продавал через интернет химическое вещество, которое используется для консервирования мяса. При попадании в организм человека в больших дозах оно смертельно.

Правоохранительные органы считают, что Лоу может быть причастен к самоубийствам более 100 человек по всему миру, которые купили у него химикаты. Он находится под стражей с мая 2023 года.

Среди тех, кому Лоу продавал химикаты для самоубийства, были, как предполагается, жители Великобритании. Британские правоохранительные органы не стали выдвигать собственные обвинения, заявив, что рассчитывают на канадское правосудие.

Обвинение в подстрекательстве или содействии самоубийству по законам Канады предусматривает до 14 лет лишения свободы. По обвинению в убийстве Лоу грозило бы до 25 лет без права условно-досрочного освобождения.

У жителей Канады с 2016 года есть право на ассистированное самоубийство. Процедура регулируется федеральным законодательством и доступна только совершеннолетним гражданам с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями или инвалидностью, испытывающим невыносимые физические или психологические страдания. Подстрекательство к самоубийству, тем более несовершеннолетних, является уголовным преступлением.

