Bloomberg: Иран нанес ракетный удар по авиабазе США в Кувейте

Иран нанес ракетный удар по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, которую используют ВВС США, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Баллистическую ракету, по словам собеседников издания, 30 мая сбили ПВО Кувейта, но обломки упали на территории базы, повредив в числе прочего два ударных беспилотника MQ-9 Reaper. Стоимость одного такого дрона, по данным из открытых источников, может доходить до 30 миллионов долларов.

Кроме того, несколько американских военнослужащих получили не опасные для жизни ранения. The Straits Times пишет, что пострадали до пяти человек, как военных, так и гражданских служащих США.

Американское командование сообщения об ударе по базе в Кувейте на момент публикации заметки не комментировало.

Bloomberg напоминает, что удар был нанесен в тот момент, когда ожидается подписание соглашения между Ираном и США о продлении перемирия. О том, что такое соглашение готово, стало известно еще 28 мая, однако до сих пор президент США Дональд Трамп не объявил, что готов его подписать.

США и Иран договорились о прекращении огня с 7 апреля и согласились начать работу над окончательным соглашением о мире. За время действия перемирия и США, и Иран заявляли об обстрелах, но перемирие не отменяли.

Читайте также

Понравилась книга «Всем Иран» Никиты Смагина? Вот шесть советов от автора, что еще почитать об истории и современной жизни страны

Читайте также

Понравилась книга «Всем Иран» Никиты Смагина? Вот шесть советов от автора, что еще почитать об истории и современной жизни страны