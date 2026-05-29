Жителя Австрии приговорили к 15 годам за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт

21-летний австриец приговорен к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта на концерте певицы Тейлор Свифт в Вене в 2024 году.

Приговор Берану А. (правоохранительные органы не раскрывают его полного имени), вынес один из судов Вены 28 мая, сообщает Associated Press.

По данным следствия, Беран А., состоявший в террористической организации « », собирался напасть с ножом на зрителей и взорвать самодельные бомбы.

Адвокат подсудимого заявил, что его подзащитный признал вину. В кратком последнем слове на суде Беран А. заявил: «Хочу только сказать, что мне жаль».

Вместе с Бераном А. судили 21-летнего Арду К., который, по данным следствия, входил с ним в одну ячейку ИГ. Предъявленные ему обвинения касались террористической деятельности, но не подготовки нападения на концерте в Вене. Арда К. приговорен к 12 годам лишения свободы.

Третьим членом ячейки был Хасан Э., который сейчас находится под стражей в Саудовской Аравии. Его обвиняют в нападении с ножом на охранника мечети в Мекке в марте 2024 года.

Концерты Тейлор Свифт в Вене должны были пройти 8-10 августа 2024 года. Ожидалось, что на них придут около 170 тысяч человек. За день до того, как должен был состояться первый концерт, полиция Австрии задержала подозреваемых в подготовке теракта. Выступления Тейлор Свифт в Вене были отменены.

