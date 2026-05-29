В РГГУ открыли вакансию биографа рода Путиных

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) ищет научного сотрудника, который проведет исследование о роде президента РФ Владимира Путина.

Как обратила внимание «Медуза», такая вакансия появилась 23 апреля в единой системе проведения конкурсов на замещение должностей научных работников. Такая же информация опубликована на сайте вуза (.pdf).

Научному сотруднику предстоит провести исследование по теме «Коллективная биография членов рода Путиных в пореформенной России (1861-1917 гг.): переход от земледелия к мелкому городскому предпринимательству».

Должностной оклад, как следует из опубликованных материалов, составит почти 82 тысячи рублей. Никаких других надбавок и льгот не предусмотрено.

Заявки на вакансию принимаются до 10 июня.

Предки Путина по социальному статусу были крестьянами, в архивах обычно нет информации об их образе жизни, сообщил в мае кандидат исторических наук Михаил Гершзон. Недавно он обнаружил, что дедушку президента РФ по отцовской линии — Спиридона Ивановича — в 1879 году крестили в селе Дудино под Тверью.