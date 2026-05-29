В Крыму ограничили продажу топлива после ударов ВСУ

Власти аннексированного Крыма объявили, что с 30 мая ограничат продажу бензина АИ-95 — не более 20 литров «в одни руки один раз в сутки».

«Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», — заявил глава региона Сергей Аксенов.

На сайте крымского министерства топлива и энергетики появился список АЗС, где по состоянию на 29 мая есть бензин (.pdf). В нем перечислены 148 заправок по всему Крыму. В большинстве из них бензин разных марок продают по талонам.

В аннексированном Севастополе утром 29 мая на заправках вовсе пропал бензин АИ-92 и АИ-95, а дизель остался не на всех станциях, сообщил глава региона Михаил Развожаев. Утром 30 мая, по его словам, продажа бензина возобновится.

Топливный кризис в Крыму начался после того, как из-за ударов украинских дронов ограничили движение по «сухопутному мосту» в Крым, пишет «Агентство». Дорога через регионы, оккупированные в 2022 году, считалась одним из основных путей поставок топлива в Крым.