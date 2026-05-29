Суд запретил добавлять к названию Кеннеди-центра имя Трампа

Судья окружного суда США Кристофер Купер постановил, что переименование Кеннеди-центра в Центр Трампа-Кеннеди незаконно, поскольку учреждение должно быть посвящено «президенту Кеннеди и только президенту Кеннеди», сообщает Politico 29 мая.

Судья также отменил решение закрыть центр на два года, чтобы провести там ремонт. По словам судьи, ремонт можно будет провести после консультаций с правлением центра.

Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, также известный как Кеннеди-центр, работает с 1971 года. Президент США Дональд Трамп в 2025 году распустил попечительский совет центра и назначил новых членов, которые избрали его председателем и проголосовали за то, чтобы добавить его имя в название центра.

Трамп неоднократно заявлял, что лично заинтересован в ребрендинге Кеннеди-центра. В ходе слушаний работники центра рассказали, что Трамп напрямую участвовал даже в мельчайших деталях перепланировки комплекса и бальных залов — от конструкции стульев до дизайна декоративных колонн.

Судья вынес решение, рассмотрев иск члена палаты представителей конгресса США Джойс Битти, которая входила в совет директоров Кеннеди-центра. По ее словам, ее лишили права голоса при голосовании, в ходе которого решали вопрос о закрытии и реконструкции центра.

Представительница центра Рома Дарави заявила, что рассчитывает на то, что при рассмотрении апелляции суд учтет «исторический вклад» Трампа в культурный центр.

Представители Белого дома и Минюста не ответили на запросы журналистов. В суде Минюст доказывал, что решение переименовать центр было законным, поскольку это неофициальное название, при этом имя Трампа добавили на фасад здания в декабре.