На «Кинопоиске» запретили публиковать рецензии сразу после выхода фильма

Крупнейший российский сервис о кино «Кинопоиск» запретил пользователям публиковать рецензии в течение четырех недель после выхода фильма, сообщает Cinemaplex.

Такие изменения внесли в правила публикаций рецензий:

На время российской премьеры фильма публикация новых пользовательских рецензий на странице фильма приостанавливается на четыре недели.

Раньше на сайте были ограничения в период проката, но авторы с устоявшейся репутацией и большим числом опубликованных рецензий могли размещать тексты и в это время. Теперь ограничение распространили на всех пользователей.

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) связал это с тем, что в первые четыре недели после премьеры фильмы собирают основную кассу, при этом рецензии мешают «красивым оценкам Кинопоиска» и могут повлиять на сборы.

«У „Кракена“ под 8 баллов — а рецензии отрицательные. „Уволить Жору“ с блюющим Козловским и пердящим Галустяном заслужил на Кинопоиске больше 7 баллов — и тоже зрители в рецензиях критикуют. Беспредел же! Ситуацию исправили», — заявил BadComedian.