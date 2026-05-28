Украина купит у Швеции 20 истребителей Gripen, еще 16 ей подарят

Украина купит у Швеции 20 многоцелевых истребителей Gripen E/F, сообщает телевидение Швеции 28 мая.

Об этом объявили в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Швецию. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что стороны рассчитывают, что поставки начнутся с 2030 года.

После завершения сделки официальный Стокгольм подарит Киеву еще 16 самолетов Gripen C/D, которые сейчас используют шведские Военно-воздушные силы. Ожидается, что их передадут в начале 2027 года.

Во время визита Зеленскому показали самолеты, на которых установлены французские дальнобойные ракеты Meteor.

Ракеты Meteor могут помочь Украине более эффективно противостоять российским управляемым авиабомбам, заявил Kyiv Independent старший научный сотрудник британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Джастин Бронк.

«Только ракета Meteor обладает достаточной дальностью действия, чтобы представлять угрозу для самолетов Су-34, сбрасывающих управляемые авиабомбы на расстоянии 60–100 километров за линией фронта», — сказал Бронк. Ни F-16, ни Mirage 2000-5F, стоящие на вооружении Украины, не могут нести такие ракеты.

Швеция и Украина в 2025 году договорились, что в будущем Киев может купить от 100 до 150 самолетов Gripen. При этом власти Швеции предупреждали, что поставки более новых истребителей Gripen E, вероятно, займут несколько лет.

Украина уже использует американские истребители F-16 и французские Mirage 2000, однако этого недостаточно, чтобы защитить страну от ударов России.

Украинские дроны не только мешают российскому наступлению. Они по-настоящему перенесли войну вглубь России и в Москву. Приближает ли это Украину к победе? Большой разбор нового этапа войны дронов

