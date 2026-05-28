Провластный певец Шаман (Ярослав Дронов) опубликовал в соцсетях клип, в котором российские политики, блогеры и музыканты, объявленные в РФ «иностранными агентами» и вынужденные покинуть страну из-за преследования властей, «поют» его песню «Россия — мама».

«Что русский народ не прощает? Предательство. Там они за деньги выступают против России, а в моем клипе они бесплатно поют за Россию. Потому что только здесь им еще позволяют сказать „Россия-мама“», — прокомментировал свое видео Шаман.

По сюжету клипа Шаман, вероятно, в образе сотрудника спецслужб, выкладывает на стол в кабинете с иконой папки с личными делами и портреты «иноагентов». Среди тех, чьи фотографии Шаман показывает в клипе:

Земфира, Noize MC, Моргенштерн, Оксимирон, Илья Прусикин,

Илья Варламов, Юрий Дудь и Алексей Венедиктов (живет в России),

Максим Галкин и Семен Слепаков,

Михаил Ходорковский,

Олег Тиньков,

Екатерина Шульман.

В конце клипа Шаман вывешивает портреты на стену. Затем фотографии, «оживленные» искусственным интеллектом, исполняют начало припева песни, пока певец дирижирует: «Россия — мама, ты в сердце прямо. Одна такая. С тобой до края».

В конце клипа появляется плашка с упоминанием, что в клипе использованы «материалы, касающиеся деятельности лиц, признанных иностранными агентами в РФ».

Первым видео Шамана прокомментировал Максим Галкин, отметив, что в клипе «доска почета получилась». «Мне кажется, что в титанических усилиях снискать славу народную артист Дронов набредает случайно на незапланированные смыслы, — отметил Галкин. — Я расстроен, что он взял мою старую фотку, в нынешнем прайме я бы подпевал эффектнее. Эх ты, Дроня. Я тебя тоже куда-нибудь вставлю».

О музыкантах первой четверти XXI века — от Shortparis до Шамана — читайте в книге Александра Горбачева «Когда мы поём, поднимается ветер». Ее можно купить по ссылке.

Певец Шаман приобрел популярность на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, выпустив ультрапатриотические песни. Музыкант поддерживает политику властей России и войну. Он находится под западными санкциями.

Кто сделал Шамана из Ярослава Дронова

«Я сделаю из него звезду» Кто превратил Шамана в главного певца воюющей России — и какую роль в этом сыграла его жена, пиарщица Елена Мартынова

Кто сделал Шамана из Ярослава Дронова

«Я сделаю из него звезду» Кто превратил Шамана в главного певца воюющей России — и какую роль в этом сыграла его жена, пиарщица Елена Мартынова