На крышу башни «Роснефти» рядом с объектами ГРУ в Москве, предположительно, установили комплекс ПВО

На крыше 42-этажной башни Nordstar Tower у метро «Беговая» в Москве, предположительно, установили комплекс противовоздушной обороны.

Видео, на котором показан момент установки комплекса, опубликовал в соцсети икс военный аналитик с ником Massimo Frantarelli. Внимание на это обратили «Важные истории». Аналитик предположил, что на крыше 42-этажной высотки установили модификацию комплекса «Панцирь-СМД-Е».

Nordstar Tower — второй по величине офисный комплекс в Москве. Зданием владеет компания «Регион», связанная с «Роснефтью». Сама нефтяная компания арендует в здании три с половиной тысячи квадратных метров офисов.

Рядом с башней находятся главные объекты ГРУ, которые стоят вплотную к жилым домам, школам и детским садам.