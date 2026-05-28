Члены Общественной палаты пожаловались на «ряженых ветеранов СВО»

Члены Общественной палаты РФ считают, что ситуация с негосударственными наградами «участникам СВО» вышла из-под контроля. Фонды, некоммерческие организации и даже частные лица выпускают огромное количество своих наград, а копии реальных наград можно приобрести на маркетплейсах.

Тему «ряженых ветеранов», пишет «Коммерсант», подняла на недавнем заседании член Общественной палаты Екатерина Колотовкина. Она рассказала, что встретила трех мужчин с большим количеством орденов и медалей и попыталась узнать, за что их наградили. Выяснилось, что они возят гуманитарные грузы, а награды получили от общественных организаций.

«Это наболевшая тема. Фонды, НКО, организации, даже частные лица — все делают собственные медали и бесконтрольно раздают их», — заявила журналистка Анастасия Кашеварова. По ее словам, некоторые используют такие награды для мошенничества.

«Самые злостные из них идут в школы, выступают перед молодежью — такую хрень, извините, там несут», — заявил Герой России Рустем Клупов. «Ветеран СВО» из ЧВК Вагнера Константин Вознюк, в свою очередь, рассказал, что некоторые «негодяи» в случае проблем с законом «не стесняются спекулировать незаслуженными наградами». При этом зачастую проверить, реальная ли награда, нельзя — многие приказы Минобороны о награждениях закрыты.

Член Общественной палаты, юрист Александр Терновцов напомнил, что общественные организации имеют право учреждать знаки отличия. По закону, такие знаки отличия не могут иметь «схожие названия или внешнее сходство» с госнаградами, а за ношение «имитаций» грозит штраф. Однако эти требования часто не соблюдаются, а размеры штрафа — минимальны.

Кашеварова предупредила, что после завершения войны ряженые мошенники «выйдут на улицы попрошайничать». Поэтому, по ее мнению, с бесконтрольным ношением наград надо разбираться уже сейчас.

На заседании предложили несколько мер борьбы с «ряжеными». Например, увеличить штрафы, запретить в дизайне негосударственных знаков отличий звезды, мечи и кресты, а также создать реестр наград общественных организаций, который будет вести Минюст. Однако ни одно из этих предложение участники не поддержали.

В итоге решили создать на базе Общественной палате отдельную рабочую группу по вопросу наград и для начала обсудить проблему с маркетплейсами.

