Замглавы «Уралвагонзавода» арестован по делу о растрате при выполнении гособоронзаказа

Басманный районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца заместителя гендиректора концерна «Уралвагонзавод» по спецтехнике Дмитрия Семизорова, которого обвиняют в растрате при выполнении государственного оборонного заказа.

Как сообщает РБК, по версии следствия, нарушения допустили при выполнении контрактов, связанных с поставками климатического оборудования для оборонной промышленности. Уголовное дело возбудили в октябре 2025 года из-за гособоронзаказа, который в 2016-м выполнял . Следствие оценило ущерб в 50 миллионов рублей.

Показания на Дмитрия Семизорова, по словам источников РБК, дали двое других фигурантов дела. Сам Семизоров вину не признал, заявив в суде, что его оговорили.

В ходе суда защита Семизорова рассказала, что у него множество государственных наград, в том числе орден Александра Невского и орден «За заслуги перед Отечеством».

Представители «Уралвагонзавода» заявили в характеристике, переданной в суд, что в начале войны предприятие под руководством Семизорова быстро перешло на особый режим работы, а его отсутствие на работе негативно скажется на исполнении гособоронзаказа.