ВСУ атаковали ракетами Севастополь, Воронеж и Таганрог. В Туапсе под удар вновь попал нефтеперерабатывающий завод

Украинские военные в ночь на 27 мая атаковали юг России и аннексированный Крым беспилотниками и ракетами.

В Севастополе отражение атаки ВСУ началось в районе часа ночи, сообщил назначенный Россией губернатор Михаил Развожаев. По его словам, город атаковали дронами, а также ракетами Storm Shadow.

Одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка, загорелась крыша. Ударная волна также повредила находящийся по соседству восьмиэтажный жилой дом. В другой части города еще одна ракета повредила не использовавшееся административное здание. Пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет.

Ракетная опасность ночью также объявлялась в Воронежской и Ростовской областях и в Краснодарском крае.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что средства ПВО уничтожили две «высокоскоростные цели». Пострадавших в результате атаки нет. Телеграм-канал Astra пишет, что жители Воронежа после атаки видели дым в районе местного военного аэродрома «Балтимор».

В Таганроге, по словам ростовского губернатора Юрия Слюсаря, из-за падения обломков ракеты загорелись автомобили. В результате атаки пострадали две женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии. По данным Astra, после удара горит территория авиационного ремонтного завода № 325.

О взрывах в ночь на 27 мая также сообщили жители Туапсе. Глава округа Сергей Бойко предупреждал об угрозе атаки беспилотников. В оперштабе Краснодарского края заявили, что обломки дронов упали на территории морского терминала, пострадавших нет.

Один из взрывов, которые слышали жители, вероятно, произошел в районе нефтеперерабатывающего завода, пишет Astra, изучившая видео. НПЗ в Туапсе в течение последних двух месяцев был неоднократно атакован, после ударов по нему в городе начались сильные пожары и выпали «нефтяные дожди».

Дымный ад Репортаж «Медузы» из Туапсе — города, где, по мнению властей, почти все в порядке, а скоро будет еще лучше

