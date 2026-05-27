США не выдали визу замглавы МИД России, который собирался на заседание Совбеза ООН

США отказали в выдаче визы заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову, который планировал участвовать в Совета Безопасности ООН, сообщил постоянный представитель России в организации Василий Небензя.

Он уточнил, что российскую делегацию пригласил министр иностранных дел КНР Ван И — Китай председательствует в Совбезе ООН с 1 мая.

Небензя заявил, что отказ в визе Россия рассматривает «не только как нарушение Вашингтоном своих обязательств», но и как «вопиющее неуважение к председательству Китая».

После прихода Дональда Трампа на второй президентский срок дипломатические отношения России с США заметно потеплели по сравнению с предыдущими четырьмя годами. Спецпосланники Трампа неоднократно прилетали в Москву, а США временно сняли санкции с главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, которого Владимир Путин назначил своим спецпредставителем — чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу для въезда. В итоге Дмитриев неоднократно летал в США и встречался там со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Однако официальным представителям российских делегаций периодически отказывают в визах — по словам Небензи, случай с Алимовым уже не первый.